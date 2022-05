Stiri pe aceeasi tema

- O familie cu doi copii (trei si zece ani) a gasit oferta de cazare la 100 de euro pe noapte in Thassos, pe final de iulie. Unii romani considera ca pretul este exagerat pentru ce ofera populara insula greaca, iar cu acesti bani se poate merge in destinatii exotice precum Caraibe sau Canare. O discutie…

- Romanii vor primi facturile pentru luna aprilie din partea furnizorilor de energie electrica, ele fiind calculate dupa noile reguli de plafonare. Iata cum trebuie citita factura și cum poți vedea daca ai beneficiat de plafonare. Noi reguli pentru consumatori Un reprezentant ENEL a explica, pentru Romania…

- Jumatate dintre romani vor sa-si cumpere masini electrice pentru a reduce costul cu alimentarea, dar infrastructura de incarcare ramane principalul motiv de reticenta, reiese din studiul Deloitte 2022 Global Automotive Consumer Study, realizat in 25 de tari din intreaga lume.

- Comunicat de presa| Deputatul PSD de Alba, Tuhuț Radu-Marcel: PSD – proiect de lege pentru creșterea burselor de studiu pentru romanii din Ucraina și din celelalte comunitați istorice Deputatul PSD de Alba, Tuhuț Radu-Marcel: PSD – proiect de lege pentru creșterea burselor de studiu pentru romanii din…

- In contextul discuțiilor pe inițiativa legislativa depusa in #Parlament de liderii coaliției guvernamentale privind reglementarea redevențelor pentru exploatațiile de gaze din Marea Neagra, cer parlamentarilor din opoziție și de la putere sa propuna amendamente prin care: Fii la curent cu…

- Volkswagen, BMW și Mercedes sunt marcile cel mai adesea prezente in anunțurile de vanzare și peste doua treimi dintre mașinile puse la vanzare pe platforma Autovit.ro erau diesel. Cele mai multe anunțuri au fost pentru SUV-uri (31%) și pentru sedan-uri (26%).

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat marti seara, in exclusivitate la Antena 3, ce vor isi vor putea cumpara romanii cu voucherele care vor ajunge la cei cu venituri reduse. Acestea vor putea fi folosite in hypermarketuri, magazine si chiar in piete, de unde oamenii vor putea cumpara sase grupe…

- Ce se va intampla cu romanii care sunt duși la sediul Poliției. Proiect de lege nou. O persoana dusa la sediul Politiei nu va putea fi verificata mai mult de trei ore de polițiști, potrivit unui proiect de lege pentru modificarea si completarea legii privind organizarea si functionarea Politiei Romane,…