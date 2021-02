Politia din Yangon, cel mai mare oras din Myanmar, a tras cu gloante de cauciuc si a facut arestari sambata, 27 februarie, in mai multe locuri unde oamenii se adunau sa protesteze impotriva juntei militare, au relatat agențiile DPA si Reuters, citate de Agerpres . In imaginile difuzate de agențiile de presa apar mai mulți manifestanți raniți. Tara sud-est-asiatica, 52.000.000 de locuitori, a devenit scena unor ample proteste dupa puciul de la 1 februarie, in urma caruia armata a preluat puterea , arestandu-i pe lidera de facto Aung San Suu Kyi si pe presedintele Win Myint. Vineri, 26 februarie,…