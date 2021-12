Autoritatile din Prahova fac o serie de precizari in cazul celor doi turisti ucraineni raniti, sambata seara, in zona Castelului Peles din statiunea Sinaia, dupa ce au fost urmariti de un urs.

Precizarile vin in contextul in care initial s-a crezut ca cei doi au fost raniti de urs, ulterior constatandu-se ca plagile au aparut in urma incercarii acestora de a sari un gard metalic.

''Aseara, in jurul orei 18,19, in urma unui apel la 112, dispeceratul comun a fost anuntat referitor la un incident in urma caruia 2 turisti din Ucraina au fost atacati de un urs in zona Castelului Peles.…