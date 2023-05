Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a protestat fața de Germania, Danemarca și Suedia din cauza a ceea ce spune Moscova ca e „lipsa de ancheta” privind sabotajul conductelor Nord Stream, a anunțat Ministerul rus de Externe."Pe 25 mai, ambasadorii Germaniei, Danemarcei și Suediei au fost convocați la Ministerul rus de Externe,…

- Autoritatile germane investigheaza daca un barbat ucrainean, cu posibile legaturi cu armata, a fost implicat in sabotajul de anul trecut al gazoductului Nord Stream. Acesta ar fi folosit un pasaport romanesc fals, pe numele Stefan Marcu, pentru a inchiria iahtul „Andromeda", cu care, impreuna cu cinci…

- Cu cateva luni in urma, Biroul Federal de Poliție Criminala din Germania (BKA) a descoperit agenția de turism poloneza Feeria Lwowa. Se presupune ca suspecții responsabili de exploziile de la Nord Stream au inchiriat iahtul Andromeda prin intermediul acestei agenții pentru a ajunge la locurile unde…

- Dmitri Polianski, reprezentantul permanent adjunct al Rusiei la ONU, a menționat ca Stockholm, Copenhaga și Berlin vor trebui sa prezinte rapoarte in Consiliul de Securitate cu privire la progresul inregistrat in investigațiile lor despre atentatele de la Nord Stream.'Danemarca, Germania și Suedia,…

- Rusia nu se așteapta ca rezultatele investigațiilor privind explozia de la Nord Stream sa fie facute publice, a declarat joi ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, potrivit Reuters, citat de oilprice.com.Rusia a susținut in repetate randuri ca a fost lasata pe dinafara in diverse investigații…

- Anuntul a fost facut marti, 7 martie, de ministrul polonez al apararii, Mariusz Blaszczak, informeaza Agerpres , care preia AFP. Ministrul polonez a adaugat ca Polonia va instala un centru de mentenanta pentru tancurile utilizate in Ucraina. „Polonia va livra saptamana aceasta Ucrainei 10 tancuri Leopard…

- Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a confirmat joi ca nu va fi emis niciun comunicat comun dupa reuniunea ministrilor de Externe ai statelor din cadrul G20, in India, si acuza Occidentul de acest esec, relateaza AFP. ”Declaratia (finala) a fost blocata, iar rezultatul discutiei va fi prezentat…

