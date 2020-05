Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul judetului Hunedoara, Vasilica Poteca, a anuntat ca Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a prelungit mandatul conducerii civile a Spitalului Judetean de Urgenta Deva si pe perioada starii de alerta. Astfel, funcția de manager interimar va fi ocupata in continuare de dr. Bianca Glodean, iar…

- Doctorul Marius Craina, fost manager al Spitalului Județean și acum sef al Clinicii Universitare de Obstetrica/Ginecologie „Bega” din Timișoara si-a exprimat o pozitie categorica dupa dezvaluirile PRESSALERT conform carora liderul interlop Lucian Boncu ordonase asasinarea jurnalistului Dragos Bota.…

- Ministerul Sanatatii a finalizat metodologia privind colectarea si utilizarea plasmei de la donator vindecat de COVID-19. In prezent, exista trei aparate pentru tratarea cu plasma a pacientilor infectati cu noul coronavirus donate Ministerului Sanatatii in Bucuresti, Iasi si Timisoara. Donatorii eligibili…

- In cadrul seriei „Intalnire la voi acasa”, teatrul național timișorean difuzeaza in aceasta seara, de la ora 20.00, pe canalul YouTube al instituției, spectacolul „Nopți albe”, o adaptare dupa nuvela lui Dostoievski, a carui prima reprezentație a avut loc in 30 iunie 2014. Piesa este regizata de Stefano…

- Vești bune aduse de președintele Consiliului Județean Timiș. Calin Dobra a anunțat ca drumul Timișoara – Moșnița Noua, una dintre cele mai aglomerate șosele, are, in sfarșit, constructor, astfel ca in viitorul apropiat se va putea interveni pentru largirea la patru benzi. „Suntem in ultimele zile in…

- Un numar de 34 de medici de la Spitalul Judetean Suceava sunt confirmati pozitiv cu COVID-19, informeaza Ministerul Sanatatii. Dupa prima zi de verificari, reprezentanții Ministerului Sanatații au decis inchiderea Spitalului Județean pentru 48 de ore, timp in care va fi facuta dezinfecție. Tot astazi…

- Spitalul Judetean de Urgenta din Deva preia primii pacientii suspecti de infectare cu coronavirus, fiind internati cei cu simptome, pana la comunicarea rezultatelor testarii. In prezent, la Sectia de Boli Infectioase sunt internati opt pacienti suspecti de infectie cu Covid-19. Potrivit unui…

- Fetița, de 8 luni, suspecta de coronavirus și internata alaturi de mama la Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu, a fost diagnosticata cu gripa la testul rapid. Se așteapta acum rezultatele testelor care vor fi efectuate la Timișoara și București. „In data de 01.03.2020, s-a prezentat in secția…