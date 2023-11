Stiri pe aceeasi tema

- ISTORIE… Mai mulți specialiști au efectuat, zilele trecute, cercetari arheologice in situl getic de la Albești. Este vorba despre un colectiv de cercetare condus de catre dr. Alexandru Berzovan de la Institutul de Arheologie din Iași și format din dr. Mircea Oanca, drd. Adrian Galea și dr. Mircea Mamalauca,…

- FELICITARI… La cea de-a treia ediție a Conferinței APCI “Prevenirea Infecțiilor 2023”, care are loc in Sibiu in perioada 05-07 octombrie a.c, directorul de ingrijiri medicale al Spitalului Municipal de Urgența “Elena Beldiman” din Barlad, as.med. Cristina Sarbu Manuela, a obținu locul I la concursul…

- ȘEDINȚA CLM… Aleșii locali barladeni intruniți in sedința extraordinara a CLM, au aprobat modificarea și completarea Organigramei pentru Spitalul Municipal de Urgența „Elena Beldiman” Barlad, patru noi trasee de piste special destinate bicicliștilor și aprobarea implementarii proiectului „Amenajare…

- ACHIZIȚIE… Secția de Pediatrie din cadrul Spitalului Municipal de Urgența din Barlad are in dotare un dispozitiv de realitate virtuala compus din casca VR Oculus Meta 2 cu software MedAdventure VR preinstalat , utilizat pentru intervențiile medicale in care este necesara folosirea acelor. Echipamentul…

- VESTI … BUNE Constructia noului Ambulatoriului din cadrul Spitalului „Beldiman”, unde va fi amplasat primul RMN al orasului, se indreapta catre finalizare. Lucrarile la Proiectul „Extinderea si dotarea Ambulatoriului de Specialitate din cadrul Spitalului Municipal de Urgenta „Elena Beldiman” sunt in…

- NEBUNIE… O alerta cu bomba a fost inregistrata, astazi, 27 august, pe e-mailul Spitalului Municipal de Urgența „Elena Beldiman” Barlad, au informat autoritațile. „Poliția municipiului Barlad a fost sesizata de catre reprezentantul unei unitați medicale din municipiul Barlad cu privire la faptul ca pe…

- LA DATORIE… Echipa pirotehnica din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Podul Inalt” al județului Vaslui a intervenit astazi, 9 August a.c., pentru asanarea terenurilor cu muniții ramase neexplodate in localitațile Codaești, Bumbata, Barlad și Vaslui. Caz 1: Un gospodar din localitatea…

- A TREIA TRANȘA DE NOUTAȚI MEDICALE… Dupa ce saptamanile trecute la Spitalul de Urgența „Elena Beldiman” din Barlad au intrat o doua tranșe de echipamente și aparatura medicala de ultimoa generație, saptamana aceasta a venit inca o tranșa! Va reamintim ca la spitalul din Barlad, primul transport a sosit…