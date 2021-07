Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a adaugat doua noi antiinflamatoare pe lista medicamentelor recomandate pentru tratamentul impotriva COVID-19. Organismul ONU, cu sediul la Geneva, a publicat marti seara recomandari pentru tocilizumab si sarilumab. Cele doua medicamente, ambele folosite in tratamentul artritei reumatoide, sunt esentiale in cazul pacientilor cu forme grave de COVID-19, conform recomandarilor actualizate ale OMS. Datele colectate din 27 de studii clinice realizate in randul a peste 10.000 de bolnavi au aratat ca aceste medicamente au redus cu 13% riscul de deces la pacientii…