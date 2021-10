Stiri pe aceeasi tema

- Asociația VeDem Just a inițiat o propunere legislativa care propunea introducerea educației antreprenoriale și financiare și juridice. Propunerea a vizat modificarea Legii educației naționale nr.1/2011. Senatul, in calitate de camera decizionala a avizat luni propunerea. Urmeaza acum ca președintele…

- Proiectul de lege privind prevenirea si combaterea dopajului in sport a fost adoptat, luni, de Senat cu unanimitate de voturi, Romania raliindu-se astfel ultimelor prevederi ale Codului Mondial Antidoping, informeaza Secretariatul General al Guvernului pe site-ul sau oficial.

- Elevii claselor primare vor avea parte de transport specializat gratuit pana la școala. Legea a fost promulgata, marți, 12 octombrie, de presedintele Klaus Iohannis. Potrivit legii, inițiata de deputatul PNL Robert Sighiartau, vor fi introduse curse scolare in orașe si municipii, transportul elevilor…

- In Romania, 111.755 de elevi de clasele primare și gimnaziale invața in sistemul de invațamant simultan, in anul școlar 2022-2022, potrivit datelor Ministerului Educației. Din totalul elevilor care fac ore in clase in care sunt și elevi din alți ani de studiu, 92% sunt din mediul rural. Raportat la…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, urmatoarele decrete: „Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de imprumut (Finanțare adiționala pentru Proiectul privind reforma sectorului sanitar – imbunatațirea calitații și eficienței sistemului sanitar) dintre…

- Noul an școlar mai ca bate la ușa, așadar a mai ramas doar o saptamana in care elevii din Romania se mai pot bucura de vacanța. Așa cum a anunțat și președintele țarii, Klaus Iohannis, pe data de 13 septembrie se vor intoarce toți elevii in banci. Cu o saptamana inainte de reinceperea școlilor, ministrul…

- „In așteptarea inceperii noului an școlar, pregatim derularea „Programului pentru școli al Romaniei”, este mesajul postat de Facebook de conducerea Consiliului Judetean Satu Mare. In anul școlar 2021-2022, preșcolarii și elevii din invatamantul primar si gimnazial din județul Satu Mare vor servi lapte…

- Ziua Nationala a Ambulantei din Romania este sarbatorita in fiecare an pe 28 iulie, aceasta este data la care, in 1906, a aparut prima ”Salvare” din Bucuresti. Proiectul de lege privind instituirea acestei zile, votat de Senat la 18 iunie 2014, a fost adoptat de Camera Deputatilor, for decizional,…