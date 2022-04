Stiri pe aceeasi tema

- Nemții care folosesc in public litera „Z” vor fi inculpați penal, au anunțat autoritațile din doua mari landuri germane. Litera inscrisa pe vehiculele și uniformele militare ale rușilor este un simbol al susținerii razboiului lui Putin, informeaza stirileprotv.ro .

- Mai multe mii de ruși – cel puțin 3.000, potrivit poliției pragheze – au manifestat sambata la Praga, purtand drapele naționale ucrainene, impotriva invadarii Ucrainei de catre Rusia. Manifestanții au pornit din Piața Pacii spre centrul capitalei cehe, arborand de asemenea panouri cu portretul lui Putin…

- Intr-un dialog cu televiziunea americana ABC, Ovsiannikova a afirmat ca "vremurile sunt foarte intunecate si grele, iar fiecare persoana caere are o opinie civica si vrea sa faca cunoscuta aceasta opinie trebuie sa-si faca auzita vocea. Este foarte important".Ea a sustinut ca "poporul rus este de fapt…

- Franta este gata sa ofere o "protectie consulara" jurnalistei ruse care a protestat in direct impotriva razboiului declansat de presedintele rus Vladimir Putin in Ucraina, fie la ambasada, fie acordandu-i azil, a anuntat azi presedintele francez Emmanuel Macron, cerand Moscovei "claritate deplina" asupra…

- Lumea vorbește, azi, mult și multe despre Rusia. Ca face și drege… Rusia atacatoarea. Rusia neinformata. Rusia ingradita. Rusia protestara. Rusia neințeleasa. Aproape 15.000 de persoane din Rusia au fost arestate, de pe 24 februarie, cand a inceput conflictul armat din Ucraina, pana acum. Pentru ca…

- Putin a ramas singur in razboiul pe care l-a pornit impotriva Ucrainei. Vechiul sau prieten, actorul francez Gerard Depardieu, i-a cerut liderului de la Kremlin sa renunțe la planul sau distrugator.„Rusia și Ucraina au fost intotdeauna țari surori. Sunt impotriva acestui razboi fratricid. Eu spun opriți…

- Liderul opoziției ruse Aleksei Navalnii a postat o serie de mesaje pe rețelele de socializare pentru a cere demonstrații zilnice in toata Rusia.1/12 We - Russia - want to be a nation of peace. Alas, few people would call us that now.— Alexey Navalny (@navalny) March 2, 2022 Acesta indeamna la mitinguri…

