- Parchetul General ridica joi documente de la sediul central al City Insurance din București. Sunt vizate in primul rand documentele privind imprumuturile companiei de la banci din Elveția, despre care procurorii banuiesc ca ar fi fost fictive, scrie G4media . Valentin Ionescu, șeful Direcției Generale…

- Comisia economica a Senatului a amanat, miercuri, intalnirea cu reprezentantii ASF pe tema insolventei Societatii de Asigurare-Reasigurare City Insurance pentru saptamana viitoare, cand mai multe comisii parlamentare vor sa analizeze impactul falimentului acestei societati asupra pietei de asigurari."Am…

- Sorin Paslaru, redactorul șef al Ziarului Financiar, explica intr-un editorial de ce vom plati cu toții din buzunar falimentul City Insurance, care a falimentat sub ochii autoritaților, deși a avut prime suscrise de 500 de milioane de euro in 2020 și despagubiri platite de 270 de milioane de euro.„Toata…

- Toți șoferii din Romania sunt afectați: Colaps in sistemul de asigurari auto. Prețul RCA un nou CARITAS in 2021 Toți șoferii din Romania sunt afectați: Colaps in sistemul de asigurari auto. Prețul RCA un nou CARITAS in 2021 Autoritatea de Supraveghere Financiara a decis retragerea autorizației de funcționare…

- City Insurance ar putea ramane fara autorizația de funcționare. Liderul pieței RCA are nevoie de 150 de milioane de euro Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) ar putea decide saptamana aceasta retragerea autorizatiei de functionare a companiei City Insurance, liderul pietei RCA din Romania. Compania…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara a anunțat ca in conturile companiei de asigurari City Insurance nu a fost efectuata nicio plata pana la finalul zilei de 6 septembrie și va merge mai departe cu analiza și va lua deciziile care se impun, cel mai probabil falimentul, relateaza Hotnews.Pentru a acoperi…

- City Insurance, cel mai mare asigurator din Romania și cel mai mare emitent de polițe RCA din țara, cu trei milioane de clienți, are probleme financiare și trebuie sa vina pana sambata, 4 septembrie, cu 148 de milioane de euro pentru a putea sa-și desfașoare mai departe activitatea. Mai exact, compania…

- Daca deții un autovehicul ori ești pe cale sa achiziționezi unul, fie nou sau second hand, trebuie sa ai in vedere ca trebuie sa inchei o asigurare de raspundere civila auto. Pe scurt: RCA. Ce este acest tip de asigurare, cat trebuie sa platești sau pe ce perioada poate fi incheiat sunt doar cateva…