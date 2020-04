Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii anunta noi masuri de protectie sociala si de simplificare in acordarea ajutorului de deces, a pensiilor de invaliditate, de urmas sau a dispozitivelor medicale, valabile in perioada instituirii starii de urgenta, potrivit unui comunicat al institutiei remis vineri AGERPRES. Guvernul…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca, potrivit noului decret, demisiile medicilor sunt interzise pe perioada starii de urgenta. „In aceasta perioada critica, termenele de preaviz in cazul demisiei personalului incadrat in unitati sanitare, de asistenta sociala si in institutiile apararii, ordinii…

- Executivul a aprobat astazi o hotarare care cuprinde o serie masuri in domeniul sanatații pe perioada instituirii starii de urgența. Astfel, serviciile medicale și medicamentele necesare pentru tratarea cazurilor cu COVID 19 și a complicațiilor acestora se acorda tuturor persoanelor aflate pe teritoriul…

- Pe perioada starii de urgenta, vor fi aplicate o serie de modificari ale prevederilor legale referitoare la modul de acordare si decontare a serviciilor medicale si farmaceutice, dupa cum urmeaza: serviciile medicale pentru tratarea cazurilor COVID-19 si complicatiile acestora se acorda tuturor persoanelor…