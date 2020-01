Stiri pe aceeasi tema

- "Nu ai prevazute aceste sume de bani pentru a sustine cresterea. PNL isi doreste cresterea, dar o crestere rationala, care sa fie sustenabila, pentru care sa existe banii necesari si sa nu fie o crestere care sa creeze grave dezechilibre, atat la nivelul bugetului, cat si la nivelul diferitelor categorii…

- Liderul PNL Ludovic Orban a prezentat, luni, optiunile luate in calcul in privinta legii privind dublarea alocatiilor pentru copii, care a trecut de Parlament, la initiativa PSD, una dintre ele fiind amanarea intrarii in vigoare a acestei majorari."Nu ai prevazute sumele de bani pentru a sustine aceasta…

- PSD a depus, luni, la Curtea Constitutionala, sesizarea de neconstitutionalitate privind proiectul referitor concursul de admitere la Institutul National al Magistraturii (INM) pentru care Guvernul Orban si-a...

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute pe 29 ianuarie sesizarea PSD asupra proiectului referitor la concursul de admitere in Institutul National al Magistraturii pentru care Guvernul Orban si-a angajat raspunderea in Parlament. PSD a depus luni la CCR sesizarea de neconstitutionalitate…

- PSD urmeaza sa sesizeze luni Curtea Constitutionala pe cele doua legi pe care Guvernul Orban si-a angajat raspunderea in Parlament. Cel putin una dintre legi, cea prin care s-a abrogat OUG 51, are serioase probleme de constitutionalitate si este putin probabil sa treaca de controlul a priori al CCR.…

- "Mi se pare o decizie foarte proasta, noi cand am decis sa modificam OUG 51, am decis sa modificam prin lege ordonanța și am ales procedura angajarii raspunderii, pentru ca este o situație care trebuie rezolvata urgent. Foarte mulți copii nu mai pot sa se duca la școala, pentru ca serviciul de transport…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ia in discutie, miercuri, cererea presedintelui Senatului, Teodor Melescanu, de solutionare a unui conflict juridic intre Parlament si ICCJ in privinta constituirii completurilor de judecata. Pe 7 noiembrie, Teodor Melescanu a sesizat Curtea Constitutionala cu…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, miercuri, ca va sustine Guvernul Orban cand obiectivele acordului politic sau proiectele necesare Romaniei ajung pe agenda, mentionand ca ''voturile USR nu sunt in alb''. "Noi am spus de la inceput: voturile nu sunt in alb. Vom sustine acest Guvern…