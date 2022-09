Aquatim a anunțat lucrari de remediere a unor avarii. Apa va fi intrerupta pe strazile Aleea F. C. Ripensia, 1 Decembrie 1918 (inclusiv la CRAFT), Intrarea Padurarilor, Bucegi, Crișul, din Timișoara, precum și in localitațile Sacalaz și Moșnița Noua. Apa e interupta in aceste locații pana la ora 15. Tot azi, pana la ora […] Articolul Noi intreruperi in furnizarea apei anuntate de Aquatim. Strazi si bulevarde din Timisoara, afectate de o interventie programata a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .