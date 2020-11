Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce medicul erou Catalin Denciu a ajuns in stare grava in Belgia, dupa incendiul devastator de la Piatra Neamț, acum soția acesuia ii interzice Ministrul Sanatații sa mai faca publica orice informație legata de starea lui de sanatate!

- Testul de tip Real Time PCR, care i-a fost facut medicului Catalin Denciu la spitalul militar din Belgia este negativ, a declarat, marti, premierul Ludovic Orban, care l-a contrazis astfel pe ministru Sanatatii, Nelu Tataru, care anuntase ca medicul a fost testat pozitiv, informeaza Mediafax.

- "Din ceea ce stim noi, testul de tip Real time PCR care i-a fost facut la spitalul militar din Belgia este negativ. Probabil la Floreasca nu a fost test Real time PCR pentru ca nu au avut timp de procesare, posibil sa fi fost un test antigen", a explicat premierul.

- Eroul din Piatra-Neamț a fost trimis in Belgia și este in continuare in stare grava. Nelu Tataru a comunicat public ca medicul Catalin Denciu, ranit grav in urma incendiului de la secția ATI, a avut un test COVID-19 pozitiv, la Spitalul de Ugența Floreasca.

- Ministerul Sanatații a dat o noua informare referitoare la starea de sanatate a medicului roman Catalin Denciu, transferat la un spital din Bruxelles pentru tratarea unor arsuri grave. Din pacate, medicul este inca in stare grava. Reprezentanții Spitalului Militar Regina Astrid din Bruxelles care il…

- Starea medicului Ioan Catalin Denciu ramane grava. El a fost depistat pozitiv la testul COVID care i s-a facut la Spitalul Floreasca inainte sa fie transferat in Belgia, a anuntat intr-un interviu televizat aseara ministrul Sanatatii, Nelu Tataru. Potrivit acestuia, Ioan Catalin Denciu a mai avut COVID-19…

