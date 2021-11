Noi imagini cu fetița Cristinei Cioran. Cum s-a fotografiat vedeta alături de Ema Cristina Cioran a nascut prematur, insa acum se bucura ca fetița ei, Ema, este sanatoasa și in afara oricarui pericol. Vedeta a postat pe rețelele de socializare noi imagini cu fiica ei.In urma cu patru luni, Cristina Cioran și Alexandru Dobrescu au devenit parinți pentru prima oara. Dupa ce a nascut prematur, vedeta a fost nevoita sa iși lase fiica in spital, sub atenta supraveghere a medicilor, pana cand aceștia au decis ca totul este in regula cu bebelușul.Cristina Cioran a suferit cumplit, insa toata durerea i-a fost alinata in momentul in care doctorii i-au spus ca fetița este bine. Acum,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Adelina Pestrițu, in varsta de 34 de ani, e casatorita cu Virgil Șteblea. Impreuna au o fetița, pe Zenaida Maria, care are deja trei ani. De luni de zile, vedeta celebra pe Instagram nu a mai postat deloc fotografii cu fiica ei, iar acum dezvaluie motivul.In august 2018, Adelina Pestrițu a nascut la…

- Andreea Ibacka a nascut in urma cu doua zile, iar acum actrița din Adela face și primele declarații dupa ce a devenit mama pentru a doua oara. Vedeta e extrem de fericita, spune ca se simte bine și așteapta sa fie externata.

- Cristina Cioran a trecut prin clipe de coșmar in momentul in care a nascut prematur. Vedeta nu poate uita niciodata acest episod din viața ei. Invitata in emisiunea lui Catalin Maruța, Cristina Cioran a povestit printre lacrimi ce s-a intamplat in spital cand a nascut prematur. Cristina Cioran a nascut…

- Loredana și-a luat prin surprindere fanii cu o fotografie de pe rețelele de socializare, in care a aparut pe targa, intr-o ambulanța. La sucrt timp dupa ce a publicat respectiva imagine, frumoasa vedeta a explicat motivul pentru care ea a ajuns in acel context.

- Cristina Cioran a nascut prematur o fetița pe 18 iulie . Micuța a petrecut mai multe saptamani in spital, sub atența observație a medicilor. Acum, fetița este bine, crește pe zi ce trece, iar mama ii e mereu alaturi. Cele doua s-au pozat intr-o ipostaza emoționanta. Cristina Cioran a atras atenția cu…

- In urma cu aproximativ doua luni, Cristina Cioran naștea prematur o fetița. De cand a devenit mama, viața vedetei s-a schimbat complet. Alexandru, iubitul actriței, a postat o imagine cu fiica lui in timp ce dormea pe pieptul sau. Cristina Cioran și iubitul sau traiesc cele mai frumoase momente din…

- Cristina Cioran, in varsta de 44 de ani, a nascut prematur pe 18 iulie, iar de atunci, fetița ei, Ema, a stat susb supravegherea medicilor. Astazi, dupa mai bine de o luna petrecuta in spital, mama ei a postat prima imagine cu ea, alaturi de care a scris un mesaj emoționant. Cristina Cioran a postat…

- Veste buna in showbiz! Irina Mohora, prezentatoarea TV, a nascut cel de-al doilea copil, o fetița! Vedeta a anunțat in urma cu puțin timp ca ieri a devenit mama din nou și ca e cea mai fericita. Ea a ținut sa impartașeasca cu fanii și prima imagine cu bebelușul din spital.