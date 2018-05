Stiri pe aceeasi tema

- Casa Regala britanica a dat publicitatii, duminica, primele doua fotografii oficiale cu printul Louis, una dintre acestea infatisandu-l pe nou-nascut in bratele surorii sale mai mari, printesa Charlotte, in varsta de trei ani, informeaza Reuters. Louis, care este al cincilea in ordinea succesiunii la…

- Printul William si sotia sa Kate Middleton, ducesa de Cambridge, i-au dat celui de-al treilea copil al lor nascut luni numele Louis Arthur Charles, a anuntat vineri Palatul Kensington, citat de agentiile...

- Nu ne-am mai intalnit de mult cu un cuplu regal cu trei copii, la Palatul Buckignham. Ieri, Kate Middleton și Prințul William au devenit cea mai prolifica pereche regala din zielele moderne ale monarhiei britanice, odata cu aducerea pe lume a celui de-al treilea lor copil. Dupa cum știm, cei doi ii…

- Kate si printul William au parasit spitalul Sfanta Maria, la ora locala 18.00, impreuna cu cel de-al treilea copil al lor, un baiat de 3,8 kilograme. Bebelusul a venit pe lume la ora locala 11.01, in prezenta tatalui sau, ducele de Cambridge. Palatul Kensington a spus ca numele bebelusului va fi anuntat…

- Al treilea copil al printului William si al sotiei sale Kate va fi al cincilea in ordinea succesiunii la tronul britanic, dupa sora sa mai mare Charlotte, in varsta de aproape trei ani, relateaza AFP.

- Ducesa de Cambridge a ajuns in aceasta dimineața la spital pentru a-l aduce pe lume pe cel de-al treilea bebeluș regal, iar copilul se pare ca se va naște intr-o zi importanta. In brațe cu prințesa Charlotte. Reprezentanții de la Palatul Kensington au confirmat ca Ducesa Kate a intrat in travaliu și…

- Ducesa a fost transportata cu masina de la Palatul Kensington la maternitatea Lindo Wing de la spitalul St. Mary, fiind insotita de sotul ei, Printul William. Tot la maternitatea de la St Mary, ducesa i-a nascut pe primii doi copii ai ei si ai printului William – printul George (4 ani) si printesa Charlotte…

- Familia regala britanica se va mari, probabil luni, cu un nou membru, un print sau o printesa. Prezentam mai jos toate detaliile legate de nasterea celui de-al treilea copil al cuplului format din printul William si ducesa Catherine de Cambridge.