Noi focare de pestă porcină africană în Judeţele Timiş, Mehedinţi şi Alba Noi focare de pesta porcina africana in Judetele Timis, Mehedinti si Alba În localitatea Bucovat, din Judetul Timis, a fost confirmat ieri un focar de pesta porcina africana. Au fost eutanasiati 56 de porci si au fost luate primele masuri pentru dezinfectie. În zona de protectie, care cuprinde 3 localitati, a fost instituita carantina, ca si în zona de supraveghere. Si în Mehedinti a fost confirmat un nou focar de pesta porcina de la un mistet, au transmis corespondentii RRA. Agerpres noteaza ca un caz similar, la porc mistret, a fost semnalat… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

