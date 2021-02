Stiri pe aceeasi tema

- ​Startup-urile IT europene vor putea obține finanțari de capital de risc de 250.000-2,5 milioane de euro dintr-un nou fond de investiții, de 70 de milioane de euro, lansat, vineri, în Irlanda, cu susținerea Uniunii Europene. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- Cele 9 milioane de doze suplimentare de vaccin impotriva COVID-19 vor fi livrate de AstraZeneca in primul trimestru al acestui an, a anuntat, duminica, presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, informeaza Reuters, citata de Agerpres . Ursula von der Leyen a precizat ca, in total, AstraZeneca…

- Aplicatia de mesagerie detinuta de Facebook, WhatsApp, ar putea fi amendata cu pana la 50 de milioane EUR pentru incalcarea regulilor Uniunii Europene privind protectia datelor, potrivit unor surse ale publicatiei POLITICO.

- ​Gigantul IT Google, alaturi de alți investitori, a acordat o finanțare de 40 de milioane de dolari unui startup indian de livrari rapide, care a pornit ca business sub forma unui simplu grup de WhatsApp, în urma cu 6 ani. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- Romania solicita inca 8 mil. de doze de vaccin BioNTech/ Pfizer. Cițu: ”Asiguram dozele necesare pentru imunizarea cat mai multor cetateni care vor sa se protejeze de COVID-19” Premierul Florin Citu anunta ca a aprobat marti transmiterea catre Comisia Europeana a solicitarii ca Romania sa…

- ​Startup-urile IT românești pot obține noi finanțari de capital de risc de 500.000 - 2 milioane de euro fiecare, printr-un fond de investiții lansat, marți, la Sofia, cu susținerea Uniunii Europene. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- ​Startup-urile și alte firme mici și mijlocii europene, care dezvolta tehnologii de inteligența artificiala, vor putea obține noi finanțari printr-un instrument financiar lansat recent de Uniunea Europeana. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- Laura Codruta Kovesi, procuroul sef al Parchetului European, sustine , intr-un interviu pentru publicatia olandeza nrc.nl, ca are nevoie de un buget de 55 de milioane de euro pentru a putea lucra cele 3.000 de dosare.Laura Codruta Kovesi, procurorul sef al Parchetului European, spune ca numai daunele…