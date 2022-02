Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Operativ al Trupelor Ruse din Transnistria (GOTR) a desfasurat marti noi exercitii militare de pregatire de lupta pentru a se antrena in camuflarea deplasarilor de trupe si tiruri cu lansatoare de rachete, a indicat marti Ministerul rus al Apararii

Rusia, exerciții MILITARE, nu departe de granițele Romaniei, in Transnistria Noi exercitii militare de pregatire de lupta au fost desfășurate marți de Grupul Operativ al Trupelor Ruse din Transnistria (GOTR) pentru a se antrena…

- Rusia organizeaza in continuare exerciții militare in Transnistria, regiunea separatista pro-Moscova a Moldovei, pe fondul temerilor occidentale legate de o invazie in Ucraina, a anunțat marți Ministerul rus al Apararii, potrivit The Moscow Times.

- Direcția Principala de Informații (GUR) din cadrul Ministerului ucrainean al Apararii a precizat în urma cu câteva ore ca serviciile ruse de informatii pregatesc "provocari" împotriva propriilor militari ruși aflați în regiunea separatista moldoveneasca Transnistria…

- Trei avioane de vânatoare ruse au interceptat si escortat miercuri trei avioane militare franceze care zburau în apropierea frontierelor Rusiei din Marea Neagra, a anuntat Ministerul rus al Apararii într-un comunicat citat de AFP si TASS, scrie Agerpres.Avioane de vânatoare…

- Ucraina, alarmata de concentrarea de trupe rusesti in apropierea granitelor sale, a organizat luni un nou exercitiu militar cu implicarea trupelor aeropurtate in apropierea capitalei Kiev, a comunicat Ministerul ucrainean al Apararii, citat de Reuters.