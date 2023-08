Stiri pe aceeasi tema

- O instalație luminoasa inedita va transforma Padurea Bistra intr-un taram de poveste. „Folosind tehnologii inovatoare și materiale reactive la lumina care creeaza opere de arta spectaculoase, vom aduce padurea la viața și vor transforma acest spațiu natural intr-un mediu magic”, spun organizatorii.…

- Cei mici și cei mari sunt așteptați luni, 28 august, de la ora 11, la Muzeul Apei din Timișoara, aflat pe Calea Urseni nr. 26. Acolo va avea loc reprezentația spectacolului „Anaz și Dragonul”, al doilea eveniment cu public din cadrul proiectului „Scrisori pentru bunicii noștriˮ, implementat de Asociația…

- Programul cultural al lunii august ofera timișorenilor și vizitatorilor orașului mai multe festivaluri, ateliere de meșteșuguri tradiționale in lemn, ateliere de dans contemporan și o mulțime de evenimente dedicate tuturor categoriilor de varsta. Festivalul internațional „Orgile Cetații”, organizat…

- O școala de vara care va oferi o introducere in teatrul radiofonic va avea loc in orașul de pe Bega in luna august. Proiectul este finanțat prin Programul cultural național Timișoara - Capitala Europeana a Culturii in anul 2023.

- Doua dintre cele mai importante evenimente din cadrul „UPT Campus Creativ”, Noaptea Campusului Deschis /Noaptea Cercetatorilor Europeni și FAST – Festivalul Școlilor de Arhitectura se vor desfașura sub inaltul patronaj al Parlamentului European. Acestea sunt singurele evenimente din cadrul programului…

- Universitatea Politehnica Timișoara a lansat joi, 15 iunie 2023, proiectul UPT Campus Creativ, ce face parte din Programul cultural național „Timișoara – Capitala Europeana a Culturii in anul 2023”, cu ocazia careia inițiatorii proiectului, echipa UPT și Liga Studenților din Facultatea de Automatica…

- Universitatea Politehnica Timișoara a lansat cel mai amplu program de regenerare sociala, culturala și urbana a spațiilor pe care le deține in campusul din zona centrala a orașului. Proiectul UPT Campus Creativ, parte din Programul cultural național „Timișoara – Capitala Europeana a Culturii in anul…

- La inceputul acestei saptamani a avut loc la București conferința de presa de lansare a celei de-a 31-a editii a Galei Premiilor UNITER. Evenimentul, finanțat prin Programul cultural național Timișoara – Capitala Europeana a Culturii in anul 2023 – revin