Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a anuntat marti extinderea, pana la 12 octombrie, a operatiunilor navei sale Yavuz de explorare de zacaminte de petrol si gaze naturale intr-o zona disputata din apele teritoriale ale Ciprului, in Mediterana de Est, o miscare ce ar putea provoca tensiuni intre guvernul cipriot grec si Ankara,…

- ​Guvernul bulgar și procurorul general al Bulgariei de la acea data, Sotir Țațarov, au ajutat Turcia în urmarirea mai multor opozanți ai regimului de la Ankara, încalcând astfel convenții internaționale și principii de drept - a scris revista germana „Der Spiegel”, într-o…

- Un tribunal din Turcia a condamnat luni la 40 de pedepse cu inchisoarea pe viata un uzbek gasit vinovat de comiterea unui atentat soldat cu 39 de morti intr-o discoteca din Istanbul in noaptea de Anul Nou in 2017, relateaza Agerpres.Abdulkadir Masharipov, al carui proces a inceput la sfarsitul lui 2017,…

- Potrivit Departamentului de Stat, oficialii Hamas sunt declarati teroristi la nivel global, iar Statele Unite cauta informatii despre unul dintre acestia, pentru implicarea sa in mai multe atacuri teroriste, deturnari si rapiri. Un comunicat al guvernului turc a anuntat sambata ca Erdogan l-a primit…

- Sapte membri ai serviciilor de securitate au fost ucisi in accidentul unui avion de recunoastere prabusit in provincia Van din estul Turciei, a anuntat agentia de presa de stat Anadolu, potrivit Reuters , citand un anunt facut joi de ministrul de interne. „Avionul de recunoastere” s-a prabusit in provincia…

- Papa Francisc se declara „profund îndurerat“ din cauza deciziei Turciei ca Hagia Sophia sa redevina moschee. O hotarâre judecatoreasca a anulat statutul de muzeu al Catedralei Sfânta Sofia, care face parte din Patrimoniul Mondial UNESCO, relateaza Reuters citat de Mediafax.…

- Consiliul de stat din Turcia a acceptat cererea mai multor asociatii anuland o decizie guvernamentala din 1934 care conferea monumentului Sfanta Sofia de la Istanbul statutul de muzeu, a indicat agentia de presa de stat Anadolu. Consiliul a examinat aceasta cerere din 2 iulie si decizia sa…

- Dupa cum a menționat Secretarul General al Alianței, Jens Stoltenberg, in aceasta seara, autoritațile militare ar trebui sa afle ce s-a intamplat cu adevarat. Alianța a confirmat incidentul din noaptea trecuta, intre fregatele Turciei și Franței, de pe coasta Libiei și a solicitat o ancheta militara…