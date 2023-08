Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a exclus joi posibilitatea ca presedintele Joe Biden sa il gratieze pe fiul sau, Hunter Biden, care este acuzat de evaziune fiscala prin neplata impozitelor pentru venituri de 1,5 milioane de dolari realizate in 2017 si 2017, transmite Reuters.

- Curtea Suprema a SUA, majoritar conservatoare, a pus capat joi programelor de „discriminare pozitiva” in universitatile americane, o decizie salutata de republicani, dar criticata de presedintele democrat Joe Biden, care considera ca instanta suprema a SUA „nu este o Curte normala”, relateaza agentiile…

- Fiul presedintelui american Joe Biden, Hunter Biden, a acceptat sa pledeze vinovat pentru doua acuzatii de infractiune federala vizand evaziunea fiscala si sa incheie un acord cu Departamentul de Justitie pentru o acuzatie de detinere a unei arme de foc in perioada in care era dependent de droguri,…

- Fostul avocat al lui Donald Trump, Rudy Giuliani, a afirmat ca denunțatorul-cheie in ancheta Comisiei de supraveghere a Camerei Reprezentanților privind presupusa mituire a președintelui Joe Biden și a fiului sau a murit. Președintele comisiei, reprezentantul James Comer, republican din Kentucky, și…

- Vorbind la o conferinta de presa la Hiroshima, in Japonia, Biden a spus ca va vorbi cu presedintele Camerei Reprezentantilor, Kevin McCarthy, in drum spre casa, despre negocieri, dar a subliniat ca o neindeplinire a obligatiilor a de plata a datoriilor de catre SUA ar avea consecinte ”grave”, iar acest…

- Gabriel Aurel „Puiu” Popoviciu, un afacerist controversat din Romania care in 2003 a fost inclus in „Top 300 Capital” și avea o avere estimata la cel puțin 100 de milioane de dolari americani, este implicat intr-un scandal de proporții cu Președintele Americii, Joe Biden! Se pare ca afaceristul roman…

- Aceste acuzatii fac parte dintr-o veche campanie impotriva unor afaceri controversate ale lui Hunter Biden, fiul presedintelui democrat cu o viata agitata. Flashback: Biden never talked to Hunter about his overseas business dealings. Instead every member of his family received wire transfers from China,…

- Comisia de supraveghere și responsabilitate din Camera Reprezentanților afirma ca familia Biden și asociații sai de afaceri au creat peste 20 de companii și au primit peste 10 milioane de dolari de la cetațeni straini in perioada in care Joe Biden a ocupat funcția de vicepreședinte și ca unele dintre…