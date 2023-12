Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Cercetarii anunta ca 68 de elevi de liceu cu rezultate foarte bune la olimpiade sau performante la invatatura vor beneficia de burse pentru a continua sa studieze in tara si a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare si inovare. Bugetul total al programului depaseste 3,7 milioane de lei,…

- Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii a continuat implementarea proiectelor din PNRR privind componenta C9, „Sprijin pentru mediul de afaceri și cercetare, dezvoltare și inovare”. Plațile au insumat 20,8 milioane de lei, se arata intr-un comunicat al ministerului.„Investițiile prin PNRR,…

- ■ Guvernul Romaniei este reprezentat la programul ”Public Sector Innovation Diploma” de catre secretarul de stat in Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, nemțeanul Bogdan Dumea ■ programul se deruleaza prin Universitatea Cambridge la inițiativa Guvernului Emiratelor Arabe Unite ■ Secretarul…

- Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii a lansat, in 26 septembrie, draftul strategiei Romaniei de inteligenta artificiala, in prezent aflandu se in consultare publica, a declarat luni ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan Ivan.Din punct de vedere al Inteligentei Artificiale…

- ■ recent, la București, s-a desfașurat o conferința in care s-a discutat despre inteligența artificiala ■ „De la asistența medicala la agricultura, AI a creat multe oportunitați la nivel global și este setata sa revoluționeze fiecare sector de afaceri“, a declarat Bogdan Dumea, secretar de stat ■ Secretarul…

- Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, in calitate de coordonator de reforme si investitii din Planul National de Redresare si Rezilienta PNRR al Romaniei, a lansat intr o noua consultare publica Ghidul Solicitantului pentru apelul competitiv aferent Investitiei I11 Implementarea unei scheme…

- ■ Guvernul a adoptat HG. nr. 824/2023, care stipuleaza ca aplicațiile informatice cu o valoare de peste 5 milioane lei trebuie sa fie interconecate ■ este necesar ca acestea sa permita schimbul automat de date intre instituții ■ Nemțeanul Bogdan Dumea, secretar de stat la Ministerul Cercetarii, Inovarii…