Fosta sotie a lui Nelu Ploiesteanu, care a stat cu copilul in spital in ultima luna, a declarat ca inmormantarea va avea loc miercuri sau joi. Mihaița, baiatul indragitului cantaret, s-a stins la 32 de ani, dupa o lunga și cumplita suferința.

„Da, este adevarat. Va rog mult sa ne lasați cu durerea noastra. Doar eu știu ce am trait in ultima vreme. Eram de o luna cu el in spital. Vrem sa facem inmormantarea miercuri sau joi. Doar eu știu ce am in suflet și tot ce cer acum este sa fiu lasata in pace", a spus cu durere Elena Ploiesteanu, potrivit teotrandafir.com.

