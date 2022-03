Stiri pe aceeasi tema

- ”O cutie neagra a zborului MU5735 a fost gasita (miercuri), laq 23 martie”, a anuntat in fata presei un purtator de cuvant al CAAC, Liu Lusong. Avionul asigura o legatura interna, intre orasele chineze Kunming (sud-vest) si Canton (sud). O ancheta in vederea stabilirii cauzelor prabusirii avionului…

