Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis, duminica seara, ca accidentul rutier produs in cursul acestei zile pe drumul national 42 din judetul Hajdu-Bihar, din Ungaria, incident in care au fost implicate doua autovehicule inmatriculate in tara noastra, este in atentia Consulatului ...

- Un autoturism in care se aflau doi romani a fost pur și simplu strivit pe o șosea din Ungaria. Accidentul a avut loc in apropiere de localitatea ungureasca Tazlar, informeaza știridiaspora.ro. La un moment dat, de pe o șosea laturalnica a ieșit un tractor cu bena. Șoferul roman a incercat sa evite impactul…

- Accident grav in Capitala. Un copil de doar cateva luni a murit, dupa ce tatal sau a urcat beat la volan si a intrat cu masina intr-un panou de publicitate. Tragedia a avut loc dupa miezul noptii, pe strada Albisoara.

- Un nou accident cu romani a avut loc, joi, in apropiere de Budapesta, in care au fost implicate doua autoturisme inmatriculate in tara noastra. Conform datelor preliminare transmise de MAE, soferul uneia dintre masini, cetatean roman, a decedat. Accidentul, in care au fost implicate doua autoturisme…

- Noua romani și-au pierdut viața in urma accidentului rutier cutremurator care s-a inregistrat pe o sosea din Ungaria. Cu toții erau intr-un microbuz inmatriculat in Mures. Șoferul acestuia a ajuns pe contrasens, unde s-a izbit frontal de un camion incarcat cu nisip in timp ce facea un live pe o rețea…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca noua persoane au murit in accidentul produs in Ungaria si ca pana in prezent s-a stabilit ca patru dintre victime sunt de cetatenie romana, existand indicii ca si restul ar fi cetateni romani, insa procedura de identificare se afla inca in curs de desfasurare…

- Potrivit politistilor, soferul decedat in accidentul de pe autostrada Timisoara -Arad avea varsta de 18 ani. Din primele informatii se pare ca acesta se deplasa, in cadrul unui grup de autoturisme, spre Arad, unde este programat un concurs automobilistic. De asemenea, spun politistii, se pare…

- (update) Noi detalii au aparut in cazul accidentului de ieri de la Ungheni. Șoferul care se face vinovat de impact era inca cu trei pasageri in automobil și toți erau sub influența alcoolului. Sespecții in urma impactului au fugit de la fața locului fara sa solicite ambulanța. Un accident grav s-a produs…