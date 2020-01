Stiri pe aceeasi tema

- ​Elicopterul în care se afla fostul baschetbalist Kobe Bryant si fiica lui de 13 ani, Gianna, s-a rotit 15 minute deasupra orasului Burbank, din zona metropolitana a Los Angeles, înainte de prabusire, informeaza dailymail.co.uk.Integral pe Știrile ProTV

- Elicopterul in care se afla fostul baschetbalist Kobe Bryant si fiica lui de 13 ani, Gianna, s-a rotit 15 minute deasupra orasului Burbank, din zona metropolitana a Los Angeles, inainte de prabusire, informeaza dailymail.co.uk potrivit news.ro.Pilotul Ara Zobayan a facut aceste manevre pentru…

- Kobe Bryant, unul dintre cei mai mari baschetbaliști din istorie, a murit duminica seara, la 41 de ani, impreuna cu fetița lui de 13 ani și alte 3 persoane, in urma unui accident de elicopter petrecut in Calabasas, California. Presa internaționala a intrat in posesia conversației dintre pilotul elicopterului…

- Convorbirea dintre turnul de control și pilotul elicopterului lui Kobe Brtyant a dezvaluit faptul ca, inainte de accident, aparatul de zbor se afla mult prea aproape de sol.Interesant este faptul ca pilotul raporta catre turnul de control, cu aproximativ un minut inainte de accident, ca vizibilitatea…

- Kobe Bryant a murit duminica dimineata intr-un accident de elicopter, la Calabasas, in sudul Californiei. Kobe Bryant, in varsta de 41 de ani, a evoluat timp de 20 de ani la echipa Los Angeles Lakers, cu care a castigat cinci titluri de campion al NBA.

- Kurt Deetz, fost pilot al companiei Island Express Helicopters, a declarat ca elicopterul cu care a calatorit fostul jucator al echipei Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, era în stare buna si avea un lung istoric de securitate, informeaza agentia spaniola EFE, potrivit Agerpres.Deetz a fost…

- Un fost pilot angajat de Kobe Bryant a vorbit, luni, pentru EFE, despre starea in care se afla elicopterul care s-a prabușit, duminica, in California.Kurt Deetz, fost pilot al companiei Island Express Helicopters, a dezvaluit faptul ca elicopterul in care și-au gasit sfarșitul noua oameni, printre care…

- Deian Sorescu a declarat, luni, intr-un interviu acordat pentru pagina de Facebook a clubului Dinamo București, ca nu și-a pierdut speranța ca echipa poate ajunge in play-off. De asemenea, dinamovistul a spus ca iși dorește sa fie convocat la naționala mare, anunța MEDIAFAX."Cred ca este unul…