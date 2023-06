Stiri pe aceeasi tema

- Cazul Anicai, femeia gasita moarta in Italia, continua cu noi informații tulburatoare. Dupa ce s-a stabilit ca a fost ucisa, autoritațile l-au identificat de principalul suspect de ucidere. Iata cine ar fi acesta și ce legatura au avut cei doi, in trecut.

- Marcel Serbuc, presupusul criminal al Anei Maria, fetița de 12 ani gasita decedata in lada unui pat, in București, a fost prins in Olanda. Principalul suspect se afla la aceasta ora in custodia autoritaților olandeze, urmand ca acesta sa fie adus in Romania, potrivit surselor judiciare, citate de…

- Apar informații cu impact emotional puternic despre momentele dinaintea morții fetiței de 12 ani, ucisa și ascunsa in lada unei canapele dintr-un apartament bucureștean. Descoperirea cadavrului aflat in putrefacție a fost facuta, sambata, dupa ce proprietarul apartamentului in care se afla corpul neinsuflețit…

- Ies la iveala noi detalii in cazul morții misterioase a fetiței de 12 ani. Dupa ce mama a fost reținuta, un coleg de-al mamei face dezvaluiri șocante. Barbatul a lucrat cu ea in Spania și spune ca nu parea sa se intereseze prea mult de soarta micuței.

- Sotia unui fost deputat si fost presedinte de Consiliu Judetean a fost gasita fara suflare in casa fiului sau din Bruxelles. Corneliu Bichinet, un fost deputat si fost presedinte al consiliului judetean din Vaslui, a informat pe pagina sa de Facebook ca sotia sa a incetat din viata in casa fiului lor…

- Magdalena Chindriș a disparut fara urma de pe data de 31 mai, in anul 1995. Femeia a fost ultima oara in Roma. Iata noi detalii in aceasta ancheta misterioasa. Cazul revine in atenția publicului. Ce au aflat oamenii legii.

- Caz misterios in Italia, acolo unde o romanca disparuta a fost gasita moarta intr-un rau. Tanara, in varsta de 31 de ani, a disparut in urma cu trei zile, dupa ce a iesit de la serviciu.

- O romanca, mama a patru copii, a fost gasita moarta in Italia. Femeia a disparut joi, dupa ce a iesit de la serviciu. Ea a fost gasita inecata la Spresiano, in provincia Treviso. Cauza decesului este momentan necunoscuta, informeaza Rotalianul.com. In jurul orei 11.00, pe Via Barcador, un pescar a semnalat…