- Zeci de mii persoane au marsaluit, aseara, in Bilbao sub deviza: Suntem o natiune! Partidul Nationalist din Tara Bascilor solicita inceperea discutiilor pentru independenta fata de Spania.

- Protestatarii spanioli care s-au opus unui plan al amnistiei guvernului, pentru separatiștii catalani, s-au ciocnit cu poliția antirevolta miercuri seara (15 noiembrie) la Madrid, Spania, potrivit Reuters. Socialiștii din Spania au ajuns la un acord prin care separatiștii vor sprijini guvernul in schimbul…

- Partidul catalan separatist Junts a fost de acord sa-l susțina pe Sanchez, in schimbul unei legi care ofera amnistie tuturor celor implicați in referendumul eșuat din 2017 privind independența Cataloniei. Decizia ofera Spaniei un guvern, dupa luni de incertitudine, dar a fost atacata de opoziție și…

- Au fost lupte de strada azi-noapte in Madrid. Poliția a intrat in forta, cu gaze lacrimogene și bastoane, intr-un grup de cateva sute de manifestanți, printre care multe persoane in varsta și chiar copii, care protestau pasnic impotriva amnistiei.

- O carte despre Spania, povești și intamplari adevarate, traite sau ascultate, din Andaluzia pana in Catalonia, din Galicia sau Țara Bascilor in Castellon, cu nenumarate reveniri la Madrid și tot atatea paralele cu Romania și romanii stabiliți pe taram iberic.Din toate reiese ca Spania contemporana…

- Poliția spaniola a confiscat artefacte antice din aur in valoare de 63,6 milioane de dolari (60 de milioane de euro) furate din Ucraina, dupa ce hoții au fost prinși in timp ce incercau sa le vanda la Madrid. Cele 11 piese, in principal bijuterii, inclusiv coliere, brațari și cercei, dateaza din perioada…

- Temperatura de la miezul nopții de miercuri in Barcelona a fost aproape de 30 de grade Celsius dupa ce temperaturile din timpul zilei au atins 38,8, depașind recordul anterior de 37,4 inregistrat in 2010. Umiditatea este, de asemenea, ridicata, ceea ce sporește senzație de caldura inabușitoare, relateaza…