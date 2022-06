Stiri pe aceeasi tema

- Termoenergetica anunta, joi, lucrari de reparatii la reteaua primara in cartierul Militari, Sectorul 6, fiind afectata furnizarea apei calde in peste o suta de blocuri, potrivit news.ro.”Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti (CMTEB) S.A. anunta ca, incepand de azi, in zona Apusului din cartierul…

- Luni, 2 mai, intre orele 9-19, pe strada Orion la intersecțiile cu strazile Azurului, Martir Eugen Nagy și Oglinzilor se vor executa conectari de conducte. Pe durata lucrarilor se va intrerupe apa pe strazile Orion, Martir Vasile Balmuș, Oglinzilor, Aleea Martir Eugen Nagy, Aștrilor, Aleea Azurului,…

- „In vederea unei intervenții la rețeaua primara, suntem nevoiți sa intrerupem furnizarea apei calde de consum la PT 26, 49, 49A, vineri, 29 aprilie 2022, intre orele 8-16. Vor fi afectați consumatorii care locuiesc in imobilele arondate strazilor: Calea Aradului, Brandușei, Circumvalațiunii, Sever Bocu,…

- Colterm a oprit furnizarea caldurii la Timișoara. Vicele Lațcau nu crede ca urmeaza un val de debranșari. Colterm a oprit, incepand de astazi, furnizarea caldurii in sistem centralizat la consumatorii din Timișoara.

- Colterm a anunțat, in aceasta dimineața, ca urmare a unei avarii aparute in cursul zilei de ieri, 7 aprilie, pe magistrala de termoficare 2DN 1000, in perimetrul str. Mareșal Alexandru Averescu, echipele de intervenție Colterm au acționat pentru eliminarea acesteia. In timpul manevrelor de punere in…

- Marți: Intreruperi in furnizarea apei potabile pe o strada din Alba Iulia, pentru lucrari de inlocuire rețea și branșamente In vederea efectuarii unor lucrari de inlocuire rețea și branșamente de apa pe strada Lalelelor din municipiul Alba Iulia, amplasate pe rețeaua de distribuție din zona Caminului…

- Compania de termoficare intrerupe apa calda și incalzirea, intre orele 8 – 16, miercuri la PT 21. Vor fi afectați consumatorii arondați strazilor: București nr. 32A, 32B și 36, Take Ionescu nr. 45, 51 și 51A, Martir Miroslav Todorov nr. 1, Titan nr. 6, 7, 9, și 10, Tapia nr. 11 și 13. Motivul il […]…

- Colterm anunța ca marți va intrerupe furnizarea apei calde, a celei reci hidrofor și a caldurii la doua puncte termice din oraș. Aceasta intrerupere va fi cauzata de lucrari efectuate de E-Distribuție Banat la rețeaua de medie tensiune, care vor genera opriri in alimentarea cu energie electrica. Marți,…