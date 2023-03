Noi date de pe front - Gruparea Wagner susține că a preluat 'controlul deplin' asupra uzinei AZOM din Bahmut Grupul militar privat rus Wagner a preluat "controlul total" asupra uzinei metalurgice AZOM din nordul orașului Bahmut, potrivit unei inregistrari video postate de presa de stat rusa și verificate de CNN, anunța Rador "Wagner deține controlul total al teritoriului AZOM, uzina de prelucrare a metalelor neferoase din Artemivsk [Bahmut]", a declarat un corespondent al RIA Novosti in inregistrarea video, care ii surprinde pe luptatorii Wagner desfasurati in toata uzina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

