Noi confruntări militare în Nagorno-Karabah. Patru militari din Azerbaidjan au murit Noi confruntari militare au avut loc între Armenia si Azerbaidjan, în regiunea separatista Nagorno-Karabah, iar patru militari azeri au murit, informeaza agentia Reuters, citata de Mediafax.



Ministerul Apararii de la Baku a anuntat, duminica dimineata, ca patru militari azeri au murit în schimburi de focuri cu armata armeana.



Autoritatile din Armenia au anuntat ca sase militari au fost raniti în confruntarile cu armata azera, pe care o acuza de încalcarea armistitiului mediat de Rusia.



Confruntarile dintre Armenia si Azerbaidjan au izbucnit în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

