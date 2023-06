Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina a intrat in cea de-a 486-a zi, marcata de noi atacrui nocturne ale rușilor asupra mai multor orașe, provocand victime și pagube. Intre timp, Rusia se confrunta cu o rebeliune armata a mercenarilor Wagner conduși de Evgheni Prigojin.

- UPDATE 7:40 Rusia a lansat un val de atacuri aeriene asupra Ucrainei, duminica dimineata, iar sistemele de aparare au respins toate rachetele si dronele in timp ce se apropiau de Kiev, afirma oficiali militari din capitala, relateaza Reuters, citat de news.ro.”Potrivit informatiilor preliminare, nicio…

- Apararea antiaeriana a avut din nou de lucru in zorii zilei de vineri la Kiev si in alte orase din Ucraina, tinte in ultimele zile ale unor bombardamente intense din partea fortelor ruse, informeaza AFP, preluata de Agerpres.

- Ucraina a doborat toate țintele inamice in atacul aerian de joi dimineața asupra Kievului, potrivit informațiilor preliminare raportate de șeful Administrației Militare a orașului Kiev, Serhii Popko. CITESTE SI BREAKING NEWS Cod rosu in nordul Italiei din cauza precipitatiilor nemaivazute -…

- Apararea antiaeriana ucraineana anunța ca in noaptea de duminica spre luni a distrus 15 rachete lansate de ruși care se indreptau catre zona Kiev. In estul Ucrainei, mai multe rachete au lovit cladiri rezidențiale, ranind zeci de persoane.18 rachete care vizau ținte din intreaga țara, inclusiv din…

- Principalul subiect al intalnirii aliaților Ucrainei, care va avea loc vineri la baza militara Ramstein din Germania, va fi refacerea stocurilor de muniție pentru apararea antiaeriana ucraineana, conform unor surse Financial Times, citate de BBC. Acest lucru este important nu numai pentru apararea impotriva…

- Autoritatile ucrainene au anuntat ca apararea antiaeriana a doborat luni drone rusesti in apropiere de Kiev, informeaza Reuters, citat de Agerpres. Resturile dronelor au incendiat o zona nerezidentiale, dar nu au fost gasite victime.Serhii Popko, seful administratiei militare a orasului Kiev, a declarat…