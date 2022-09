Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte rus Dmitri Medvedev, in prezent vicepreședinte al Consiliului de securitate al Rusie, a acuzat țarile occidentale ca incearca sa profite de conflictul din Ucraina pentru a impinge Rusia catre „o noua runda de dezintegrare”, relateaza The Guardian . Intr-o postare pe Vkontake , cea…

- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a acuzat, luni, serviciile secrete ucrainene ca au comis asasinarea in weekend a Dariei Dughina. Atacul ar fi fost comis de o ucraineana care a sosit in Rusia pe 23 iulie, impreuna cu fiica sa, si a inchiriat un apartament in acelasi bloc cu Dughina, potrivit…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, sustine ca Moscova nu a vazut nicio dorinta din partea Ucrainei de a se conforma conditiilor a ceea ce el a descris drept un acord de pace preliminar convenit in martie, relateaza The Guardian. Intr-un dialog televizat cu reporterii dupa vizita in Iran, Putin a fost…

- Dmitri Medvedev, fostul președinte al Rusiei și actualul vicepresedinte al Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, a afirmat marti ca Moscova va stabili in ce conditii se va ajunge la un acord de pace cu Kievul, transmite Reuters, citata de Agerpres. „Rusia isi va atinge toate obiectivele (in…

- Sanctiunile occidentale impotriva Moscovei pot fi considerate, in anumite circumstanțe, un act de agresiune si ar putea justifica un razboi, a susținut joi vicepresedintele Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, Dmitri Medvedev, citat de Reuters . ”As vrea sa subliniez inca o data ca, in anumite…

- Mihailo Podoliak, consilier al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, l-a atacat miercuri pe aliatul lui Vladimir Putin, fostul președinte și premier rus Dmitri Medvedev, numindu-l „un om mic cu nesiguranțe uriașe”, dupa ce acesta a amenințat ca, in doi ani de zile, Ucraina ar putea sa nu mai existe…

- Dmitri Medvedev, un aliat de lunga durata al lui Vladimir Putin, care este in prezent vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a postat miercuri dimineața un nou mesaj in care sugereaza ca, in doi ani, Rusia va șterge de pe harta Ucraina, in urma razboiului. In mesajul publicat pe rețeaua…

- De la inceputul invaziei inițiat de catre Rusia in Ucraina, Dmitri Medvedev, vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei și fostul președinte, a tot aruncat in stanga și in dreapta amenințari și declarații rasunatoare in tot ce se afla in afara hotarelor țarii sale. Mai nou, Medvedev și-a…