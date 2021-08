Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au prelungit, duminica, avertizarile meteo de cod portocaliu și galben de ploi abundente și instabilitate atmosferica. 11 județe se afla sub avertizare de cod portocaliu, potrivit ANM. Codul portocaliu a intrat in vigoare duminica la ora 11:00 și este valabil pana luni la ora 06:00. 11…

- INFORMARE METEOROLOGICAInterval de valabilitate: 27 august, ora 10:00 – 29 august, ora 23:00Fenomene vizate: instabilitate atmosferica, cantitați de apa insemnateZone afectate: conform textuluiInstabilitatea atmosferica se va accentua treptat și se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter torențial,…

- Avertizare ANM: COD GALBEN de FURTUNI in Alba, pana duminica noaptea: Ploi torențiale, vijelii și grindina Meteorologii au emis o avertizare de Cod Galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata și ploi abundente, in Alba și alte județe din țara, pana duminica, la ora 23:00. In intervalul 28…

- COD GALBENFenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuataInterval de valabilitate: 18 august, ora 10:00 – 19 august, ora 08:00Zone afectate: conform textului și harțiiVor fi perioade in care instabilitatea atmosferica va fi accentuata și se va manifesta prin frecvente descarcari electrice,…

- ATENȚIONARE METEOROLOGICA - COD GALBENInterval de valabilitate: 20 iulie, ora 10:00 – 21 iulie, ora 12:00Fenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuataZone afectate: conform textului și harțiiInstabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata in cea mai mare parte a țarii, dar mai…

- COD GALBENFenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuataInterval de valabilitate: 25 iunie, ora 12:00 – 26 iunie, ora 23:00Zone afectate: toata țaraIn intervalul menționat, instabilitatea atmosferica se va accentua și se va extinde astfel incat in toate regiunile vor fi perioade cu vijelii,…

- ANM emis noi avertizari meteo, mare parte a țarii fiind sub cod portocaliu sau sub cod galben de ploi și instabilitate atmosferica pana la ora 02.00 a nopții de duminica spre luni. Potrivit codului portocaliu, in Moldova, Dobrogea, nordul și estul Munteniei, precum și in estul Transilvaniei vor fi averse…