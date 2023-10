Stiri pe aceeasi tema

- Cererea de petrol ramane un indicator important pentru mersul economiei mondiale, chiar și in contextul in care exista presiuni uriașe legate de mediu și de reducerea amprentei de carbon la nivel global. OPEC și Agenția Internaționala pentru Energie au viziuni diferite. Organizația de tip cartel considera…

- Fragmente dintr-o racheta antiaeriana de tip S-300 au cazut in Transnistria, aceasta fiind zona de est, separatista, a Republicii Moldova. Incidentul este relatat, in ziua de 25 septembrie 2023, de presa de la Chișinau, care citeaza oficiali din așa-zisa administrație de la Tiraspol. Fragmentele dintr-o…

- ”Castigul salarial mediu brut lunar inregistrat la nivelul economiei nationale in anul 2022 a fost 6.126 lei, cu 10,7% (+591 lei) mai mare fata de anul precedent, iar castigul salarial mediu net lunar a fost 3801 lei, in crestere cu 11,3% (+385 lei) comparativ cu anul precedent. Lunar, angajatorii au…

- Sambata, in mai multe zone din comuna Siriu, au fost organizate acțiuni de ecologizare, in colaborare cu Primaria, alte instituții de stat, precum și anumiți parteneri agenți economici, care au ținut sa sprijine activitatea la care au participat sute de voluntari. ,,Ideal ar fi sa nu mai fie aruncate…

- Un depozit cu suprafața totala de 2 mii m2 a luat foc la Ghidighici, municipiul Chișinau. Flacarile au cuprins circa 200 paleți din lemn. Pentru lichidarea arderii, la fața locului au fost trimise 8 autospeciale de intervenție cu un efectiv de 62 de salvatori și pompieri, anunța IGSU.

- Republica Moldova va limita numarul diplomatilor din Federatia Rusa acreditati la Chisinau, a anuntat miercuri, la inceputul sedintei de guvern, ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene moldovean, Nicu Popescu, care detine totodata si portofoliul de vicepremier,

- In primul trimestru al acestui an, salariul mediu lunar in municipiul Chișinau a constituit 13 mii de lei, fiind cu 18.8% mai mare decit media pe țara. A crescut substanțial și numarul pasagerilor transportați cu autobuzele și microbuzele, majorindu-se cu 40 la suta fața de anul trecut. Datele au fost…