- Rag’n’Bone Man a marturisit ca piesa sa preferata, dintre ale sale, este ‘Anywhere Away From Here’ cu Pink și nu celebra ‘Human’. Apreciatul muzician – pe numele real Rory Graham – a spus ca prefera aceasta piesa noua, pentru ca este „brutal de sincera”: „’Human’ va fi mereu acea piesa despre care oamenii…

- Trupa Coldplay este autoarea unei premiere! Baieții au reușit performanța de a lansa o piesa de pe Stația Spațiala Internaționala, cu ajutorul astronautului Thomas Pesquet. Piesa „Higher Power” s-a auzit prima data din spațiu! Grupul rock a folosit un streaming live care le-a asigurat conexiunea cu…

- Liam Gallagher crede ca ‘sesiunile’ din adolescența de fumat marijuana pe muzica trupei Pink Floyd, cu lumina stinsa, „i-au deschis mintea”. Fostul solist al trupei Oasis, in varsta de 48 de ani, a povestit in cadrul podcast-ului lui Phil Taggart, ‘ChillDaBeats’, potrivit contactmusic.com: „Aveam un…

- Loredana Groza (50 de ani) a atras mii de mesaje negative dupa ce a aparut pe piața cantand o manea, alaturi de mai mulți artiști de gen. Piesa „Fericire” a strans peste 5 milioane de vizualizari pe YouTube de la lansare. Printre cei care au sarit la gatul vedetei se numara și stilistul Maurice Munteanu,…

- Loredana Groza a semnat un contract muzical alaturi de 10 dintre cei mai cunoscuti manelisti din Romania si a lansat joi, 22 aprilie, pe Youtube, videoclipul piesei „Fericire”. Florin Salam, Vali Vijelie, Jador si Jean de la Craiova se numara printre artistii pe care Costi Ionita i-a convins sa colaboreze…

- Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” Suceava ofera un spectacol gratuit cadrelor medicale de la Spitalul Județean ”Sf. Ioan cel Nou” in semn de recunoștința pentru efortul depus in lupta cu coronavirusul. Este vorba de piesa ”Pisici” care se va juca pe 24 aprilie. ”A trecut un an de cand Suceava ținea…

- Pink și Rag’n’ Bone Man și-au unit forțele pentru o noua piesa – ‘Anywhere Away From Here’, informeaza contactmusic.com. Melodia va din inclusa pe noul album al cantarețului, ‘Life By Misadventure’, care va fi lansat pe 7 mai. Autorea hit-ului ‘Who Knew’ și starul britanic au planuit aceasta colaborare…

- Piesa lui The Weeknd, ‘Blinding Lights’, a devenit prima care a petrecut un an intreg in Top 10 al Billboard Hot 100, depașind astfel performanța lui Post Malone de 39 de saptamani, pe care o inregistrase cu ‘Circles’, informeaza contactmusic.com. Cu 65 de saptamani pline in varful clasamentului, single-ul…