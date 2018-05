Academia suedeza, care acorda Premiul Nobel pentru Literatura, a anuntat luni demisia efectiva a patru dintre membrii sai numiti initial pe viata, modificare ce survine dupa scandalul #MeToo care a afectat prestigioasa institutie, relateaza AFP.



Creata in 1786 dupa modelul Academiei franceze, Academia suedeza a fost prinsa in vartejul dezvaluirilor incurajate de miscarea #MeToo, la finalul anului 2017.



In ultimele saptamani, sase dintre cei 18 membri ai prestigiosului for, printre care si secretarul permanent in exercitiu Sara Danius - calificata drept cea mai ''slaba''…