Noaptea trecută 26 de persoane au circulat fără ”declarație” Verificarile masurilor impuse in contextul starii de alerta au vizat respectarea masurilor de izolare/carantinare, documentele justificative necesare deplasarii in intervalul orar 23.00-05.00, precum si portul maștii de protectie astfel incat sa acopere nasul si gura de catre toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, in toate spatiile publice inchise/deschise. Astfel, in ultimele 24 de... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Stiri pe aceeasi tema

- Biroul de presa al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș a informat joi, 4 februarie, prin intermediul unui comunicat de presa, faptul ca pentru prevenirea și combaterea infectarii cu noul coronavirus, sub autoritatea Institutiei Prefectului, politistii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean…

- Peste 6 milioane de lei este valoarea amenzilor aplicate de politisti, in urma controalelor care au avut loc in ultima saptamana cu privire la modul in care sunt respectate masurile de protectie sanitara. Au fost zeci de mii de actiuni la nivelul intregii tari – spun responsabili din Ministerul de Interne.…

- In cadrul actiunilor de verificare a respectarii masurilor de izolare/carantinare, a deplasarii persoanelor in intervalul orar 23.00-05.00, precum si portul maștii de protectie in toate spatiile publice inchise/deschise, in ultimele 24 de ore, pe raza intregului județ, au fost verificate peste 120 de…

- Polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Ocna Șugatag au intervenit aseara pentru soluționarea unui accident de circulație produs pe D.J. 186, in localitatea Nanești. Verificarile efectuate au relevat ca un tanar de 20 de ani, care conducea un autoturism, a surprins și accidentat un pieton de 42 de ani,…

- Restricțiile și măsurile de protecție impuse de situația epidemiologică nu ne permit să ne întâlnim în număr mare pentru a trece împreună în noul an, așa cum ne-am obișnuit. Cu toate acestea, cerul Borșei va fi luminat în noaptea dintre ani de către artificiile lansate în patru zone…

- In urma unei analize care a avut in vedere normativele de siguranța ISU precum și o vizibilitate cat mai extinsa, zonele alese pentru lansarea artificiilor sunt Cetațuia de pe Dealul Straja, zona Coresi și Avantgarden – Bartolomeu. Vicerimarul municipiului Brașov, Flavia Boghiu: Avand in vedere restricțiile…

- Accident rutier grav, in noaptea de sambata, pe Autostrada A1, la Orastie. Un barbat a murit dupa ce s-a rasturnat cu camionul. Un accident rutier mortal a avut loc in noaptea de sambata, pe autostrada A1, in apropiere de Orastie. Pompierii Detasamentului Deva specializati in descarcerare si prim ajutor…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, dupa vizita la Ministerul Sanatatii, creșterea numarului de locuri in terapie intensiva cu mai mult de 200 de locuri. In ce privește secțiile de terapie intensiva, Orban a spus ca „cine le vede și-ar pune masca și noaptea”. Obiectivul autoritaților este ca intr-o saptamana…