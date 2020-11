„Noaptea Muzeelor” la Galeriile ALFA

Stiri pe aceeasi tema

- Este foarte cunoscut faptul ca angajații de la Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Bacau nu și-au primit drepturile salariale, fapt ce a scos oamenii in strada. Mai mult decat atat, acest subiect a ajuns disputa politica intre reprezentanții PSD, pe de o parte, și…

- Creșele bacauane s-au inchis și ele, in condițiile in care și așa lucrau pe un program de alternanța, pentru respectarea tuturor masurilor impuse de epidemia cu noul coronavirus. „Infomarea de a inchide creșele a venit de la Cabinetul primarului municipiul Bacau, care a primit, la randul sau, de la…

- Timp de doua zile, 8-9 octombrie, in Bacau se desfasoara lucrarile Simpozionului National „Vasile Parvan, personalitate remarcanta a arheologiei romanesti”, manifestare de tradiție, desfașurata sub semnul marelui savant roman originar de pe meleagurile bacauane, organizat de Complexul Muzeal „Iulian…

- Pana astazi, 25 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 119.683 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre acestea, 96.158 au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.629 de cazuri…

- Bacaul Turistic, principalul proiect al lui Ionel Palar, candidatul Alianței PNL – USR-PLUS la președinția Consiliului Județean Bacau se va realiza cu fonduri atrase, in special cu fonduri europene, a fost poziția vicepremierului Raluca Turcan și a lui Maricel Boloș, ministrul Fondurilor Europene, in…

- Medicii și cadrele medicale primesc maști gratis, pentru ca sunt in prima linie. Polițiștii și forțele de ordine, in general, primesc maști de la Guvern pentru ca și ei sunt in prima linie. Profesorii care vor veni la lucru din toamna NU vor primi maști de la Guvern pentru ca… nu sunt bani. Avem aici…

- La data de 24 august a.c., politistii statiunii Targu Ocna au retinut pentru 24 de ore un barbat de 37 ani, cercetat pentru tentativa la infractiunea de furt calificat. In dimineata zilei de 22 august a.c., in jurul orei 08.00, politistii au fost sesizati despre faptul…

- Peste 100 de noi locuri de parcare au fost create, s-au reabilitat și asfaltat strazi, alei și cai de acces. In cartierul din vecinatatea Bazarului Milcov nu au mai fost executate lucrari de intreținere de mai bine 10 ani, iar resistematizarea acestuia era mai mult decat necesara. 8500 de mp de asfalt…