Noaptea Albă a Filmului Românesc va avea loc pe 24 septembrie la București și Cluj-Napoca Editia a 12-a a evenimentului Noaptea Alba a Filmului Românesc va avea loc pe 24 septembrie în mai multe spatii din Bucuresti si Cluj-Napoca, anunța News.ro.



Unele dintre cele mai asteptate filme ale anului vor putea fi vizionate pe ecran mare si vor fi însotite de povestile din culise spuse de echipelor lor.



În Capitala, filmele vor rula la Cinema &"Elvire Popesco&" (interior si în aer liber), Cinema Muzeul Taranului, Amfiteatru TNB, Gradina cu filme CREART, Unteatru – Open Air, Deschis Gastropub, J'ai Bistrot, Cinema sub clar de luna (Gradina…

