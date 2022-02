Noapte de groază la Spitalul din Suceava Un incendiu puternic a izbucnit in noaptea de miercuri spre joi la Spitalul Județean Suceava, la Secția Ginecologie. Au fost evacuați 329 de pacienți, intre care 103 copii. Dintre copii, 57 sunt nou-nascuți. Potrivit ISU Suceava, incendiul de la Spitalul Județean s-a manifestat la un salon de la etajul patru. Au fost evacuați 329 de pacienți, de la etajul patru pana la etajul noua. „Pacienții au fost relocați in alte secții din spital. Din totalul pacienților evacuați, 102 sunt copii (57 nou-nascuți). 40 de pacienți evacuați sunt de la etajul patru”, anunța ISU Suceava. Pentru stingerea incendiului… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

