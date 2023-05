Noapte albă în Turcia. Se numără și ultimul vot Potrivit primelor rezultate, Erdogan a obținut peste 50 % din voturi. Se anunța o noapte alba in Turcia. Susținatorii lui Erdogan și ai lui Kilicdaroglu au ieșit in strada și nu este exclus sa apara incidente. Ar putea sa fie o noapte liniștita in Turcia daca va exista turul doi din 28 mai. 80% din buletinele de vot sunt numarate, iar clasamentul arata așa: Erdogan – 50,43% Kilicdaroglu – 43,77% Sinan Ogan, al treilea candidat la alegerile prezidențiale, a scris pe Twitter: „Toamna se apropie.” Este prima reacție la rezultatele parțiale care il arata cu 5,31% dupa numararea a 80% din voturi. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Erdogan spera in continuare sa obțina victoria in alegerile prezidențiale din Turcia in primul tur. Președintele in exercițiu le cere susținatorilor sa nu paraseasca urnele cu voturi, pentru a nu lasa loc unor fraude.Dupa numararea a 87,6% din voturi, Erdogan are 50%, iar Kilicdaroglu are 44,2%.…

- Sinan Ogan, al treilea candidat la alegerile prezidențiale, a scris pe Twitter: „Toamna se apropie.” Este prima reacție la rezultatele parțiale care il arata cu 5,3% dupa numararea a 70% din voturi.Ogan, care candideaza impotriva lui Erdogan și Kilicdaroglu, a folosit cuvantul "Payiz", care inseamna…

- O noua pagina de istorie a lumii se scrie in direct la Antena 3 CNN. Dupa 20 de ani de domnie, zdruncinat de cutremure și inflație, sultanul Erdogan risca sa piarda puterea. Turcia voteaza alegerile care conteaza.

- Kemal Kilicdaroglu, principalul contracandidat al președintelui turc Tayyip Erdogan, a ținut vineri (12 mai) ultimul sau miting electoral la Ankara, cu doua zile inainte de alegerile prezidențiale istorice din Turcia. Facand un semn cu mainile in forma de inima, care a devenit o emblema a campaniei…

- Turcii sunt puși sa aleaga la alegerile prezidențiale de duminica, 14 mai 2023, daca vor continuitate sau prefera schimbarea: Erdogan și Kilicdaroglu sunt cei doi lideri pe care alegatorii vor pune ștampilele.

- Rivalul lui Erdogan, Kemal Kilicdaroglu, acuza Rusia ca se amesteca in alegerile prezidențiale din Turcia. Kilicdaroglu a publicat un mesaj pe o rețea de socializare in care avertizeaza rușii „sa ia mainile de pe statul turc”. „Dragi prieteni ruși,Sunteți in spatele conspirațiilor, montajelor, falsurilor…

- Semnalul a fost dat de principalul contracandidat al lui Erdogan, care a avut o ascensiune sigura in sondajele de dinaintea alegerilor prezidențiale ce au loc in cateva zile in Turcia.Rivalul lui Erdogan - Kemal Kilicdaroglu a acuzat joi Rusia ca se amesteca in alegerile prezidențiale din Turcia. Kilicdaroglu…

- Candidatul turc la președinție Kemal Kilicdaroglu acuza joi Rusia ca se amesteca in alegerile prezidențiale care se vor desfașura duminica.El a publicat in acest sens o declarație in turca și rusa, pe canalul sau de Twitter, catre „dragii prieteni ruși”. CITESTE SI Porcii obtin o victorie la…