Stiri pe aceeasi tema

- Ce firme vor fi DIZOLVATE prin lege daca nu iși schimba denumirea. Cuvintele care vor fi interzise in numele firmelor O serie de cuvinte care se regasesc in numele unor firme ar putea fi interzise prin lege. Firmele care au aceste cuvinte in denumire vor trebui sa iși schimbe numele in 120 de zile,…

- Cuvintele care vor fi interzise in numele firmelor. Daca nu iși schimba denumirea, vor fi dizolvate. Proiect depus de PNL O serie de cuvinte care se regasesc in numele unor firme ar putea fi interzise prin lege. Firmele care au aceste cuvinte in denumire vor trebui sa iși schimbe numele in 120 de zile,…

- Cei mai mulți dintre oameni prefera sa consume o cana mare de cafea, la prima ora a dimineții, pentru a avea un boost de energie pe tot parcursul zilei, pentru a-și putea indeplini cu succes sarcinile zilnice. Specialiștii explica de ce este recomandat sa consumi lapte in cafea. Motivul pentru care…

- Radef RomaniaFilm și conducerea Cinematografului Florin Piersic au hotarat, cu ocazia aniversarii actorului Florin Piersic, sa adauge titulatura „Teatru” pe frontispiciul cinematografului. „Florin Piersic este și un mare actor de teatru, nu doar de film”, spun cei care decis sa schimbe denumirea cinematografului.

- La un an de la moartea lui Victor Socaciu, Marina Almașan explica felul in care a traversat aceasta perioada și cum ii pastreaza memoria vie fostului ei soț, caruia i-a dedicat și o carte postum, publicata in aceasta primavara, intitulata „Ceasul iubirii…cei 16 ani ai mei alaturi de Victor Socaciu”.…

- Presedintele UDMR Kelemen Hunor a declarat marti in emisiunea Talk News de la Prima News TV, ca nu va mai candida la alegerile prezidentiale, dupa ce a facut-o de trei ori pana acum, dar ca partidul va avea sigur candidat la alegerile din 2024, informeaza agenția de presa News.ro. Fii la curent…

- Peste o treime dintre angajatii romani (35%) si-ar schimba locul de munca pentru mai multe beneficii extrasalariale, insa si mai multi (70%) ar face acest pas pentru un salariu mai mare, arata datele unui studiu de specialitate, publicat joi.

- București, 10 ianuarie 2023:MedLife anunța finalizarea tranzacției de preluare a 99,76% din pachetul de acțiuni Muntenia Hospital, cel mai mare spital din județul Argeș, dupa aprobarea Consiliului Concurenței. Astfel, liderul pieței de servicii medicale private din Romania iși consolideaza expertiza…