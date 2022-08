Nivelul scăzut al apei pe Dunăre dezvăluie epavele unor nave de război germane din Al Doilea Război Mondial Dunarea a ajuns la unul dintre cele mai scazute niveluri din ultimul secol, din pricina secetei grave cu care se confrunta Europa, relateaza Reuters, evidențiind ca in apropiere de Prahovo – orașul-port fluvial din Serbia – au ieșit la iveala epavele a zeci de nave de razboi germane incarcate cu explozibil, care au fost scufundate in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial. Epavele care se vad sunt parte din numarul imens de vase scufundate in 1944, de-a lungul Dunarii, din flota Germaniei naziste in timp ce se retrageau din fața forțelor sovietice. Acestea ingreuneaza traficul fluvial cand… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

