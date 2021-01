Stiri pe aceeasi tema

- Cei de la Reuters spun ca actiunile Tesla au urcat joi pe Bursa de pe Wall Street la un nivel record. Capitalizarea de piata a producatorului de automobile electrice pentru prima oara a depașit-o pe cea a Facebook. Actiunile companiei conduse de cel mai bogat om de pe planeta acum, Elon Musk, au crescut…

- Acțiunile companiei Tesla au urcat joi pe Bursa de pe Wall Street la un nivel record, valoarea de piața a producatorului de vehicule electrice depașind-o pentru prima data pe cea a Facebook, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Tot in aceeași zi, Elon Musk a devenit cea mai bogata persoana din lume,…

- Actiunile Tesla au urcat joi pe Bursa de pe Wall Street la un nivel record, capitalizarea de piata a producatorului de vehicule electrice depasind-o pentru prima data pe cea a Facebook, transmite Reuters. Actiunile companiei conduse de miliardarul Elon Musk au crescut la finalul sesiunii de joi cu…

- Bursa de pe Wall Street a deschis sedinta de luni in crestere record, dupa ce presedintele in exercitiu Donald Trump a semnat proiectul de lege privind noul plan de relansare economica, in valoare de 900 de miliarde de dolari, transmite Reuters. Indicele Dow Jones Industrial Average s-a apreciat…

- Guvernul britanic a anuntat, miercuri, ca mari parti din Anglia vor fi plasate sub cele mai stricte restrictii pentru combaterea Covid-19, in conditiile in care noua tulpina a coronavirusului, extrem de contagioasa, se extinde in Marea Britanie, urcand numarul cazurilor la un nivel record, transmite…

- Capitalizarea bursiera a constructorului american de automobile electrice Tesla Inc a trecut marti pragul de 500 de miliarde de dolari, pe masura ce investitorii s-au grabit sa cumpere actiuni inainte de includerea companiei in indicele bursier S&P 500, transmite Reuters. Marti, la debutul…

- Capitalizarea bursiera a constructorului american de automobile electrice Tesla Inc a trecut marti pragul de 500 de miliarde de dolari, pe masura ce investitorii s-au grabit sa cumpere actiuni inainte de includerea companiei in indicele bursier S&P 500, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

- Vestager, care lucreaza la proiectul de reglementari numit Digital Services Act, care va stabili modul in care pot fi distribuite datele si cum vor putea functiona pietele digitale, a declarat ca analizeaza o lista de criterii pentru a defini influenta pe piata sau importanta acestei influente. ”In…