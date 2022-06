Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a lansat un apel SUA ca sa recunoasca Rusia drept stat care sponsorizeaza terorismul, dupa atacul rușilor de luni asupra unui centru comercial din orasul ucrainean Kremenciuk (centrul Ucrainei), soldat cu cel putin 16 morti, informeaza agentiile de presa EFE…

- Intr-un discurs adresat, joi, parlamentarilor din Luxemburg, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat un procent din care reiese cat anume din suprafața teritoriala a Ucrainei a ajuns sub control rusesc. Rusia ocupa in prezent aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei, a susținut, joi, președintele…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a adresat sambata soldatilor rusi, recomandandu-le intr-un mesaj video ca "mai bine ar ramane in Rusia decat sa mearga la razboi ca sa moara in Ucraina", evocand planurile comandamentului rus de a continua ofensiva si de a atrage mai multe forte pe frontul…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski denunta o decizie ”ilogica” a secretarului general al ONU Antonio Guterres de a efectua mai intai o vizita la Moscova , marti, iar doua zile mai tarziu o vizita la Kiev. ”Este pur si simplu gresit sa te duci mai intai in Rusia, iar apoi in Ucraina”, a denuntat…