Nissan Motor va investi circa 725 de milioane de dolari în noua divizie de vehicule electrice a Renault, potrivit publicaţiei Yomiuri Shimbun Producatorul auto japonez a stabilit joi conditiile unui contract de revizuire a parteneriatului cu Renault si a convenit cu partenerul sau francez asupra sumei care va fi investita in unitatea de vehicule electrice Ampere, a scris Yomiuri. Un purtator de cuvant al Nissan a declarat ca discutiile despre contract, inclusiv suma investitiei, nu au fost inca finalizate. ”Se poarta discutii intre cele doua companii, dar inca nu s-a ajuns la un acord”, a spus purtatorul de cuvant. Nissan si Renault se asteapta ca valoarea intreprinderii Ampere sa ajunga la 8 pana la 10 miliarde de euro, iar rata investitiilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

