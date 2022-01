Procesul prin care trupa americana Nirvana a fost acuzata de pornografie infantila, din cauza copertei albumului ”Nevermind” a fost respins, potrivit DPA/TCA. Coperta albumului “Nevermind” este considerata una dintre cele mai emblematice din istoria muzicii si infatiseaza un bebelus in pielea goala care inoata intr-o piscina in cautarea unei bancnote de un dolar. Spencer Elden (30 de ani), cel care atunci cand era bebelus a aparut pe celebra coperta, i-a dat in judecata in august pe fostii componenti si mostenitori ai trupei sub acuzatia de pornografie infantila și pe motiv ca ”i-a fost cauzat…