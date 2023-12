Ninge ca în povești! Care sunt cele mai cunoscute creații literare unde găsim peisaj de iarnă Atunci cand suntem martorii unei ninsori mai sanatoase, ne aducem aminte de copilarie și exclamam: ninge ca in povești! In literatura romaneasca, exista și cateva opere care includ elemente de iarna și ninsoare. Iata cateva dintre cele mai cunoscute: „Amintiri din copilarie” de Ion Creanga – In aceasta opera, Creanga iși amintește cu drag de iernile copilariei sale la țara și de bucuriile pe care le aducea ninsoarea. „Moara cu noroc” de Ioan Slavici – In aceasta nuvela, se gasesc descrieri ale satului in diferite anotimpuri, inclusiv iarna, cu peisaje inghețate și zapada. „Enigma Otiliei” de George… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

